GdP-Chef Arnold Plickert will Schöffe am Landgericht Bochum werden

Der Ende April aus dem Dienst ausscheidende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, will anschließend Schöffe am Landgericht Bochum werden. "Ich habe mich dort beworben, weil ich in der Tätigkeit eine Beziehung zum Polizeiberuf sehe", sagte Plickert der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

"Ich gehöre ja auch zu denjenigen, die öffentlich immer mal wieder Urteile kritisiert haben", so der Gewerkschaftsfunktionär. Deswegen wolle er am Landgericht die Chance nutzen, hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, wie schwer es die Richter bei der Urteilsfindung haben, sagte der 61- Jährige. Landesweit suchen die Kommunen derzeit nach Schöffen. Besonders an den Amts- und Landgericht gibt es nach Auskunft des NRW-Justizministeriums für die nächsten Jahre enormen Bedarf an ehrenamtlichen Laienrichtern. Quelle: Rheinische Post (ots)

