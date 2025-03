Fast 300.000 Besucher auf Leipziger Buchmesse 2025

Die Leipziger Buchmesse hat im Jahr 2025 erneut mehr Besucher angezogen als im Vorjahr. Insgesamt 296.000 Menschen seien aus ganz Deutschland und der Welt nach Leipzig gekommen, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. 2024 waren es 283.000 Besucher.

Insgesamt gab es vier Publikumstage, laut offizieller Zählung fanden dabei über 2.800 Veranstaltungen im Rahmen der Leipziger Buchmesse, der Manga-Comic-Con und des Lesefests Leipzig statt. Etwa 2.040 Aussteller aus 45 Ländern waren vor Ort (2024: 2.085 Aussteller aus 40 Ländern). Gastland war in diesem Jahr Norwegen - das Motto lautete "Traum im Frühling".



Die Direktorin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch, zog eine positive Bilanz: "Als Ort der Begegnungen, Gespräche und Entdeckungen nimmt die Leipziger Buchmesse eine zentrale Rolle in Deutschland ein", sagte sie. "Beispielsweise zu Themen wie Künstlicher Intelligenz und Audio, denen wir mit neuen Formaten einen besonderen Raum gegeben haben." Das große Interesse an der Buchmesse zeige, wie wichtig das analoge Erlebnis nach wie vor sei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur