Todes-Fahrer vom Breitscheidplatz hatte politische Plakate dabei

Der Mann, der am Mittwoch nahe des Berliner Breitscheidplatzes mit einem Kleinwagen in eine Personengruppe gefahren ist, soll politische Plakate dabei gehabt habe. Es seien "Plakate, wo er sich über die Türkei äußert", sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Nachmittag.

Bei dem Vorfall wurde mindestens eine Person getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Unter den Opfern sollen auch Schüler aus Hessen sein, die offenbar auf Klassenfahrt in Berlin waren. Auch der Fahrer des Fahrzeuges wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Hintergründe bezeichnete die Innensenatorin als unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Quelle: dts Nachrichtenagentur