Petershagen: Airbags ausgelöst - zwei Pkw kollidieren auf Kreuzung

Auf der B61 im Bereich Petershagen-Eldagsen kam es am Samstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Eine Stolzenauerin (28) befuhr am Samstag gegen 09:30 Uhr die Bundesstraße aus Uchte kommend in Richtung Petershagen. Sie beabsichtigte mit ihrem schwarzen Opel in die kreuzende Eldagser Dorfstraße abzubiegen.

Zeitgleich fuhr ihr eine 68-jährige Petershägerin in ihrem schwarzen Volkswagen auf der B61 entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Airbags des Volkswagens auslösten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eine ärztliche Behandlung vor Ort erschien nicht notwendig.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)