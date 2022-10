Tiste: Lagerhalle steht in Flammen

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften musste am späten Samstagabend gegen 22.54 Uhr in die Kanalstraße im Tister Ortsteil Burgsittensen ausrücken. Dort brannte eine Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Torfverladestelle.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehren stand die Lagerhalle in Vollbrand. Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Im späteren Verlauf wurde zusätzlich ein Wenderohr aus der Tostedter Drehleiter eingesetzt. In der Halle waren unter anderem ein Pkw und ein Minibagger gelagert, dieses vielen den Flammen zum Opfer. Besonders schwierig gestaltete sich die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle. Da die Hydranten nur über wenig Leistung verfügten, musste das Wasser parallel aus der nahe gelegenen Oste entnommen werden. Verletzt wurde bei diesem Großeinsatz glücklicherweise niemand. Nach über 90 Minuten war der Brand weitestgehend gelöscht und es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mittels Wärmebildkamera musste die Brandstelle auf versteckte Glutnester überprüft werden. Im Einsatz waren rund 80 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Tiste, Sittensen, Kalbe, Freetz, Vierden und Tostedt. Ein Rettungswagen zur Bereitstellung für die Einsatzkräfte war ebenfalls vor Ort. Führungskräfte der Kreis- und Gemeindefeuerwehr machten sich ein Bild von den Löscharbeiten. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt nun die Polizei. Für die letzten Feuerwehren war der Einsatz gegen 2 Uhr nachts beendet. Quelle: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) (ots)