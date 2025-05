Burscheid: Verkehrsunfall mit Linienbus

Am frühen Donnerstagabend wurden alle vier Löschzüge der Burscheider Feuerwehr gegen 17:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus alarmiert. Dieser kollidierte, laut Einsatzmeldung, mit einem PKW im Kreuzungsbereich Eichenplätzchen auf der L188.

Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle mit, dass es mehrere verletzte Personen gebe. Bei eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Linienbus sowie zwei PKW waren in den Verkehrsunfall verwickelt, alle drei Fahrzeuge waren stark beschädigt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt und durch den ersteintreffenden Rettungswagen gesichtet.

Aufgrund der großen Anzahl an Verletzten wurde das Stichwort "ManV" (Massenanfall an Verletzten) ausgelöst und so weitere Rettungsmittel alarmiert. Aus Leverkusen, Burscheid, Odenthal, Leichlingen sowie Wermelskirchen wurden Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notärzte zur Einsatzstelle beordert. Ebenso die Betreuungseinheit des Deutschen Roten Kreuz.

Dies hatte zur Folge, dass auch der Leitende Notarzt (LNA) sowie der Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) mitalarmiert wurden, was bei solchen Einsatzlagen dem Regelfall entspricht. Insgesamt wurden die 14 Verletzten durch den Rettungsdienst versorgt und durch die Feuerwehr betreut, elf von ihnen wurden in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert.

Neben der Betreuung der Verletzten wurden auch auslaufende Betriebsmittel abgestreut und der Brandschutz sichergestellt. Bei einem PKW musste die Feuerwehr hydraulischen Geräte einsetzen, um eine Personen möglichst schonend aus dem Fahrzeug zur retten. Sie war jedoch nicht eingeklemmt.

Während des gesamten Einsatzes war die Straße vollgesperrt, was im abendlichen Feierabendverkehr zur erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Gegen 20 Uhr war der Einsatz für die Burscheider Feuerwehr beendet. Die Unfallursachenermittlung hat die Polizei übernommen. Die Burscheider Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Burscheid (ots)