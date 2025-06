Feuerwehrverband warnt vor steigender Waldbrandgefahr

Angesichts anhaltend hoher Temperaturen in Deutschland warnt der Feuerwehrverband (DFV) vor einer steigenden Waldbrandgefahr. Der Leiter des Verbandsarbeitskreises Waldbrand, Ulrich Cimolino, sagte der "Rheinischen Post": "Die Brandgefahren sind bereits groß, sie werden sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch verschärfen."

Insbesondere in Teilen Nord- und Ostdeutschlands herrsche in weiten Bereichen seit längerem eine deutliche Dürre im Oberboden, ergänzte der Experte. "Sollten die Prognosen eintreffen, wird es in den meisten Teilen Deutschlands bis Ende Juni bei kaum Niederschlägen zu warm."



Cimolino fordert die Bürger auf, "die Rauch- und Grillverbote sowie die Betretungsverbote für Waldgebiete zu respektieren". Beim Verdachtsfall auf einen Vegetationsbrand müsse umgehend die Feuerwehr alarmiert werden. Sofern es sich um einen Entstehungsbrand handele, könne man noch selber versuchen, "ihn mit etwas Wasser oder durch Ausstreichen mit einem feuchten Tuch oder einem Ast kleinzuhalten, wenn das noch gefahrlos möglich ist", so der Experte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur