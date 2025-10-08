Mittwochsziehung steht: Gewinnzahlen vom 08.10.2025

In der Mittwochs-Ausspielung von „6 aus 49“ wurden die Zahlen 6, 7, 10, 20, 40, 42 ermittelt; die Superzahl lautet 0. In den Zusatzlotterien fielen Spiel 77: 5605471 und Super 6: 748703 (alle Angaben ohne Gewähr). Die offiziellen Quoten stellt der Deutsche Lotto- und Totoblock nach der Auswertung bereit.

Die Ziehung bestätigt einen vergleichsweise „breiten“ Mix aus niedrigen und hohen Zahlen – ohne Schnaps- oder Reihenkombinationen. Für den Jackpot am Mittwoch waren regulär rund 1 Mio. € im Topf; ob die Gewinnklasse 1 getroffen wurde, zeigen erst die amtlichen Quoten des DLTB nach der zentralen Prüfung der Spielaufträge.

Wer sechs Richtige plus Superzahl notiert hat, greift auf die höchste Gewinnstufe zu; die statistische Chance liegt – wie der Lotteriebetreiber regelmäßig erinnert – bei etwa 1 : 140 Mio. (ohne Gewähr). Bis zur Veröffentlichung der Quoten gilt: Belege aufbewahren, Gewinne über Annahmestelle oder Kundenkonto prüfen – die Landeslotteriegesellschaften veröffentlichen Ergebnisse und Quoten gebündelt.



Quelle: ExtremNews