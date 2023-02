Trotz Energiepreisbremsen: Wechsel lohnt sich

Trotz staatlicher Entlastungspakete und Energiepreisbremsen sollten Verbraucher Preise vergleichen. Bei einem Wechsel des Anbieters können insbesondere Familien mit einem relevanten Energieverbrauch bis zu 700 Euro im Jahr sparen. Das geht aus einer neuen Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor.

Wechsel oftmals einfach

Aber auch Paare können sparen. Hier steht eine mögliche Reduktion der Kosten um rund 474 Euro im Raum. Für Singles liegt die Einsparung bei einem Anbieterwechsel in etwa bei 303 Euro, heißt es. Sparen können den Experten nach vor allem Haushalte, die in der Grundversorgung beliefert werden. Diese war 2022 oft die günstigste Alternative, doch mittlerweile gebe es wieder deutlich bessere Angebote. Da sich der örtliche Grundversorgungstarif mit einer Frist von zwei Wochen kündigen lässt, können diese Haushalte jetzt direkt wechseln, so Verivox. Die Kündigung beim alten Versorger übernehme im Großteil der Fälle der neue Anbieter.

Eine Familie mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh), so die Berechnungen des Heidelberger Vergleichsportals, zahlt in der Grundversorgung unter Berücksichtigung der Strompreisbremse aktuell durchschnittlich 1.786 Euro pro Jahr. Mit einem Wechsel zum günstigsten Stromanbieter spart sie zusätzlich 345 Euro ein. Ein Paarhaushalt mit 2.800 kWh kann seine Jahreskosten von 1.295 Euro um weitere 240 Euro jährlich senken. Singles (1.500 kWh) erzielen bei Jahreskosten von 762 Euro eine zusätzliche Wechselersparnis von 168 Euro.

Auch beim Gas vergleichen

Beim Gaswechsel gibt es laut der Analyse ein ähnlich hohes Sparpotenzial. Für einen Haushalt im Einfamilienhaus (20.000 kWh) belaufen sich die Kosten in der Grundversorgung inklusive Gaspreisbremse auf durchschnittlich 2.741 Euro pro Jahr. Ein Wechsel zum günstigsten Anbieter erzielt eine zusätzliche Ersparnis von 363 Euro pro Jahr. Bei einem Verbrauch von 12.000 kWh sinken die Jahreskosten von 1.695 Euro immerhin noch um 234 Euro. Ein Single-Haushalt mit 5.000 kWh spart über die Preisbremse hinaus rund 135 Euro im Jahr bei den jährlichen Gaskosten (764 Euro) ein.

