Münchengladbach-Geistenbeck: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gegen 12:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf dem Stapper Weg in Geistenbeck alarmiert. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark deformiert und beide Fahrer verletzt.

Der eintreffende Rettungsdienst versorgte beide Patienten an der Unfallstelle und transportierte die Verletzten nach Sichtung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus.

Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab und stellten während der Patientenversorgung den Brandschutz sicher. Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte die Polizei bei der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten. Der Stapper Weg wurde für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Odenkirchen gesperrt.



Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III ( Rheydt ), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Quelle: Feuerwehr Mönchengladbach (ots)