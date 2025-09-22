Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bergen: Drei Katzenjungen aufgefunden

Bergen: Drei Katzenjungen aufgefunden

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am 19.09.2025 um 16:57 Uhr wurden drei mutmaßlich ausgesetzte Jungkatzen im Beckersweg festgestellt. Die Kitten wurden eingefangen und zunächst dem Gewahrsam des Polizeikommissariats Bergen zugeführt.

Bild: Polizei
Bild: Polizei

Es folgte nach guter Führung die Entlassung in die Hände der Tierpflegerin des Tierheims Celle. Eine Meldung im WhatsApp-Channel der Polizei Celle ergab bislang keinen Hinweis auf Eigentümer oder Bezugspersonen.

Wer die Tiere vermisst oder weiß, wem sei gehören, meldet sich bitte bei der Polizei Bergen oder direkt beim Tierheim in Celle.

Quelle: Polizeiinspektion Celle (ots)

