Insa: Union verliert wieder leicht - AfD und Linke legen zu

Die Union verliert wieder etwas in der Wählergunst. Das meldet die "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am nächsten Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 27 Prozent der Stimmen. Das sind 0,5 Punkte weniger als in der Vorwoche und 1,5 Punkte weniger als bei der Bundestagswahl Ende Februar. Die AfD legt dagegen leicht um 0,5 Punkte zu und erreicht nun 23 Prozent."

Auch Grüne (11,5 Prozent) und Linke (10,5 Prozent) gewinnen je einen halben Punkt. Das BSW verliert einen halben Prozentpunkt und liegt jetzt bei vier Prozent.



Unverändert bleiben SPD (16 Prozent) und FDP (vier Prozent). Die sonstigen Parteien erreichen vier Prozent (-0,5). Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Derzeit bekämen bei Neuwahlen die drei Oppositionsfraktionen mehr Stimmen als die zwei Regierungsfraktionen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur