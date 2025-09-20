Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Massen-Einbürgerung: Deutschland verteilt Staatsbürgerschaft im Rekordtempo

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 17:59 durch Sanjo Babić
Spitzenverbände der Kommunen wollen mehr Einwanderer (Symbolbild)
Bild: Eigenes Werk /OTT

Wie der Deutschland-Kurier berichtet, bestätigen neue Umfragedaten die Warnungen der AfD. Demnach erhalten deutlich mehr Menschen als früher einen deutschen Pass.

Eine aktuelle Erhebung deutet auf einen starken Anstieg der Einbürgerungen in Deutschland hin. Nach Darstellung des Deutschland-Kurier unterstreicht die Entwicklung die Befürchtungen der AfD, die seit Langem vor einer „unkontrollierten Vergabe“ der Staatsbürgerschaft warnt.

Besonders im Fokus steht das vereinfachte Verfahren, das es Ausländern erleichtert, den deutschen Pass zu erhalten. Kritiker sprechen von einer Schwächung des nationalen Identitätsverständnisses, Befürworter betonen hingegen die Bedeutung einer schnellen Integration.

Die politischen Lager reagieren unterschiedlich: Während die AfD ihre Warnungen bestätigt sieht, verweisen Regierungsparteien auf die Vorteile eines modernen Einwanderungsrechts.

Quelle: ExtremNews


