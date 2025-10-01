Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kreditmarkt im Fokus: Ostdeutsche mit Nachteilen bei der Kreditaufnahme

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 07:03 durch Sanjo Babić
Kredit: Euro-Banken werden strenger.
Bild: pixabay.com, Raten-Kauf

Wie die dts meldet, zeigt eine aktuelle Auswertung Nachteile für ostdeutsche Verbraucher bei der Kreditaufnahme.

Die Analyse weist auf höhere Ablehnungsquoten und tendenziell ungünstigere Konditionen für Kreditnehmer in Ostdeutschland hin. Als Gründe nennen die Autoren strukturelle Faktoren wie Einkommen, Vermögensaufbau und regionale Wirtschaftskraft. Regionale Risikobewertungen der Institute wirken sich zusätzlich aus.

Verbraucherschützer fordern transparente Vergabekriterien und bessere Finanzbildung. Banken betonen, dass Bonitätsbewertungen standardisiert erfolgen und regionale Unterschiede mit objektiven Daten zusammenhängen. Politisch werden Förderinstrumente für Eigenkapitalbildung und gezielte Programme zur Unternehmensfinanzierung diskutiert.

Quelle: ExtremNews


