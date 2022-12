Berichte: Halle-Attentäter nimmt zeitweise Geiseln im Gefängnis

In der Justizvollzugsanstalt Burg in Sachsen-Anhalt ist es am Montagabend zu einer Geiselnahme gekommen - offenbar durch den Attentäter von Halle. Diese sei mittlerweile "erfolgreich" beendet worden, teilte das Landesjustizministerium am Dienstag mit.

Einen Namen des Geiselnehmers nannten die Behörden nicht. Es hieß lediglich, dass ein 30 Jahre alter Strafgefangener zeitweise insgesamt zwei Justizvollzugsbeamte in seiner Gewalt gehabt habe. Der Täter sei durch weitere Justizvollzugsbeamte im Innenbereich der JVA überwältigt worden. Zur Stunde liefen die Ermittlungen, so das Ministerium. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Geiselnehmer um den rechtsextremen Halle-Attentäter handeln. Er sei beim Zugriff verletzt worden, hieß es. Quelle: dts Nachrichtenagentur