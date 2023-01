Nürnberg: US-Soldaten attackieren und verletzen Bundespolizisten

US-Soldaten gerieten nach dem Besuch einer Diskothek am Nürnberger Hauptbahnhof am Samstagmorgen in Streit. Als Bundespolizisten schlichtend eingreifen wollten, eskalierte die Situation und die US-Soldaten attackierten die Polizisten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mehrere US-Soldaten haben am Nürnberger Hauptbahnhof Polizeibeamte angegriffen. Zunächst war es in der Gruppe am Samstagmorgen am Ausgang einer Diskothek untereinander zu Streitigkeiten gekommen, wie die Polizei am Montag berichtete. Beamte der Bundespolizei bemerkten die Situation jedoch und wollten schlichtend eingreifen. Zunächst erteilten die Beamten "den beiden Rädelsführern", wie sie die Polizei beschreibt, einen Platzverweis.

Dann eskalierte die Situation jedoch: Die Soldaten kamen den Anweisungen nicht nach und bepöbelten die Polizisten. Die Polizei setzte deshalb einen Platzverweis gegen einen 21-Jährigen mit "unmittelbaren Zwang" durch. Dieser wehrte sich. Auch seine Kollegen, mit denen er sich noch zuvor im Streit befunden hatte, solidarisierten sich nun mit dem 21-Jährigen und griffen die Beamten an. Am Ende waren neun Beamte damit beschäftigt, drei Soldaten zu überwältigen und diese zur Dienststelle zu bringen.

Wie die Bundespolizei erklärte, erlitt ein 23-jähriger Bundespolizeibeamter dabei "so starke Quetschungen am Arm", dass er in einem Nürnberger Klinikum behandelt werden musste und derzeit nicht dienstfähig ist. Die drei US-Soldaten wurden der US-Militärpolizei Vilseck übergeben. Gegen die drei US-Soldaten leitete die Bundespolizei zudem ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ein."

Quelle: RT DE