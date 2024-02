Grevenbroich: Geparkter Pkw brennt komplett aus

Am Montag (19.02.) stellte eine Halterin ihren Pkw gegen 21:40 Uhr auf einem Parkplatz auf der Friedhofstraße in Frimmersdorf ab. Gegen 02:00 Uhr nachts am Dienstag (20.02.) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er an besagtem Ort Feuer gesehen und eine Explosion gehört habe.

Zunächst habe nur ein Teil des Pkw gebrannt, bei Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr stand bereits der gesamte Pkw in Flammen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)