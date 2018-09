Mann im Berlin-Neukölln auf offener Straße erschossen

Im Berliner Stadtbezirk Neukölln ist am späten Sonntagnachmittag ein 36-Jähriger auf offener Straße erschossen worden. Anschließend flüchteten mehrere Personen mit einem Auto vom Tatort. Der Angeschossene wurde reanimiert und von Rettungssanitätern sowie einem Notarzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er seinen schweren Verletzungen erlag.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Uhr in der Neuköllner Oderstraße. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen, teilte die Polizei am Abend mit. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: