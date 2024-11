Insa: Scholz fällt in Wählergunst auf den letzten Platz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist bei den Wählern so unbeliebt wie nie zuvor. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf das "Politikerranking" des Instituts Insa. Demnach fällt Scholz in der wöchentlichen Abfrage von Platz 19 auf Platz 20.

Das ist sein bisher schlechtester Wert und der letzte Platz im Ranking. Scholz ist damit auch unbeliebter als die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel (Platz 15) und Tino Chrupalla (Platz 18). Unverändert auf dem ersten Platz rangiert hingegen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).



Wie die "Bild" weiter schreibt, kann die SPD in der Wählergunst dagegen leicht zulegen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten auf 16 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche.



CDU/CSU (32 Prozent), die Grünen (elf Prozent), FDP (4,5 Prozent) und AfD (19 Prozent) müssen dagegen jeweils einen halben Prozentpunkt abgeben. Das BSW gewinnt einen halben Punkt auf 7,5 Prozent dazu.



Datenbasis: Für die Erhebungen befragte Insa insgesamt 2.008 Personen vom 15. bis 18. November 2024.

Quelle: dts Nachrichtenagentur