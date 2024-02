Silberhausen: Hund von Auto erfasst - Tierbesitzer gesucht

Bereits am Dienstag, 30. Januar, befuhr eine Autofahrerin gegen 16.20 Uhr die K 236 aus Helmsdorf kommend in Richtung Silberhausen. Plötzlich lief auf Höhe der Talmühle ein Hund auf die Fahrbahn, der von dem Auto erfasst wurde. Der Hund wurde bei dem Unfall augenscheinlich verletzt. Er lief humpelnd in Richtung Silberhausen davon. Am Pkw entstand Sachschaden.

Bei dem Tier handelte es sich um einen größeren, braunen Hund. Das Tier trug ein Geschirr. Die Polizei sucht nun den Besitzer des verletzten Tieres. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden sachdienliche Hinweise bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0027998 Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)