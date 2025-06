Dürren: Ungebremst auf PKW aufgefahren

Zwei Verletzte und ca. 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag (04.06.2025) gegen 11:30 Uhr auf der Langerweher Straße (B264) ereignete.

Ein 84-jähriger Mann aus Langerwehe war mit seinem Pkw in Richtung Düren unterwegs. An der Kreuzung Dampfmühlenstraße/Langerweher Straße fuhr er nahezu ungebremst auf das Fahrzeug einer 83-jährigen Frau auf, die dort verkehrsbedingt an einer roten Ampel wartete.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW des Unfallverursachers und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision schwer verletzt, die 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Quelle: Polizei Düren (ots)