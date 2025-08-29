Oberhausen: Vegetationsbrand an Kreuzung erfolgreich gelöscht - Ausbreitung verhindert

Am Mittag des 28. August gegen 13:45 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle Oberhausen einen Vegetationsbrand im Kreuzungsbereich der Danziger / Mülheimer Straße. Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen alarmierte daraufhin umgehend den Löschzug der Feuerwache 1.

Die anhaltend trockene Wetterlage der vergangenen Tage hatte die Ausbreitung des Feuers begünstigt, sodass bei Eintreffen der Feuerwehr bereits eine Fläche von rund 10 Quadratmetern in Flammen stand.

Die STOAG reagierte sofort nachdem sie die Information durch die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen erhielt und stoppte vorsorglich den Straßenbahnverkehr in unmittelbarer Nähe, um den Einsatzkräften eine sichere Zufahrt zu ermöglichen. Auch die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Gefahrenbereich zügig absperren und sichern.

Das erste Löschfahrzeug startete sofort mit einem Schnellangriff die Löscharbeiten. Unterstützt von einem zweiten Löschfahrzeug sowie zwei weiteren Trupps mit Strahlrohren, konnten das Feuer wirkungsvoll bekämpft werden. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung überprüften die Feuerwehrleute den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester sicher auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und größerer Schaden vermieden werden.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 17 Einsatzkräften für rund 45 Minuten vor Ort im Einsatz. Zur Ursache des Feuers gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Oberhausen (ots)