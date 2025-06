Lemgo: In Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Alkohol am Steuer führte nach ersten Erkenntnissen am frühen Sonntag (15.06.2025) gegen 1.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hamelner Straße in Höhe des Kompostwerkes.

Ein 25-Jähriger aus Bielefeld war mit seinem Seat Leon in Richtung Lemgo unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Leitpfosten, einer Leitplanke, einem Schild und einem Zaun kollidierte. Schließlich kam der Wagen im Graben der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum. Ein Alkoholvortest des 25-Jährigen war positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher. Der Seat wurde komplett zerstört: Motorblock und Batterie wurden herausgerissen und alle Airbags im Auto lösten aus. Insgesamt kam es zu einem Schaden in Höhe von etwa 34.000 Euro. Die Hamelner Straße blieb im Bereich der Unfallstelle bis circa 6 Uhr gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch den Bauhof beseitigt werden. Quelle: Polizei Lippe (ots)