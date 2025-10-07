Bockenem: Verkehrsunfall fordert eine leichtverletzte Person

Am 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L 493 zwischen dem Upstedter Kreuz und Bodenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bockenem befuhr dabei mit seinem PKW die L 493 vom Upstedter Kreuz kommend in Fahrtrichtung Bodenburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 23-jährige Bockenemer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem PKW und kollidierte mit einem Leitpfosten. Im Anschluss kam der PKW stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen.

Glücklicherweise konnte sich der 23-jährige trotz der nicht unerheblichen Schäden und Verformungen seines PKW selbstständig aus diesem befreien. Trotz alle dem wurde er mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrzeugführer leichtverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 3.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L 493 für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam allerdings zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen und ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz.

Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)