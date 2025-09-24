Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Breckerfeld: Alleinunfall durch PKW

Breckerfeld: Alleinunfall durch PKW

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Breckerfeld
Bild: Feuerwehr Breckerfeld

Am Montagabend, um 20.51 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in die Deller Straße zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Bild: Feuerwehr Breckerfeld
Bild: Feuerwehr Breckerfeld

Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Mäuerchen getroffen und war dann nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug. Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab. 

Sie streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des verunfallten Wagens ab. Die Polizei übernahm die Aufnahme des Unfalls. Die vier Fahrzeuginsassen wurden alle in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nachdem der PKW durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurde, kümmerte sich die Feuerwehr um die Reinigung der Fahrbahn von dem Bindemittel. Im Anschluss konnte die Sperrung der Deller Straße wieder aufgehoben werden. Der Einsatz endete mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 22:25 Uhr. 

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld (ots)

