"Rave against the Zaun" wird zur Anti-Israel-Demo

Im Berliner Bezirk Kreuzberg ist eine Demo gegen einen umstritten Zaun um den überregional bekannten Görlitzer Park am Samstagabend kurzzeitig in eine Anti-Israel-Demo umgeschlagen.

Hunderte Teilnehmer riefen "Free Palestine", in einem Redebeitrag wurde Israel offen das Existenzrecht abgesprochen. Israel habe auch gar kein Selbstverteidigungsrecht, da es die Palästinenser unterdrücke.



Aufgerufen worden war eigentlich zu einem sogenannten "Rave against the Zaun". Der geplante Zaun um den Görlitzer Park ist schon seit Jahren ein Dauerzankapfel in der Hauptstadt. Während der schwarz-rote Senat die Grünanlage, die insbesondere auch als Drogenumschlagsplatz bekannt ist, stärker sichern und nachts abschließen will, ist die grüne Bezirksverwaltung dagegen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur