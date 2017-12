Worms: Weihnachtsgeschenk für Unbekannt

Durch Anwohner des Altenpflegeheimes in der Reitgasse 20 in Worms wurde ein verdächtiges Paket neben einem Altkleidercontainer gemeldet. Vor Ort konnte ein bunt verpacktes Paket vorgefunden werden. Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen gefährlichen Gegenstand, sondern um ein Weihnachtgeschenk handelte.

Auf einem Spielzeug in dem Paket konnte der Name "Nils" festgestellt werden. Ermittlungen vor Ort führten bisher nicht zum Auffinden des Beschenkten. Der Eigentümer darf sich bei der Polizei in Worms zu erkennen geben.

Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)