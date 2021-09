Fast 30 Jahre nach Gefängnisausbruch: Flüchtiger in Australien stellt sich

Ein Mann in Australien, der vor fast 30 Jahren aus einem Gefängnis ausgebrochen war, hat sich plötzlich der Polizei gestellt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei des südostaustralischen Bundesstaates New South Wales hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Demnach floh der damals 35-jährige Häftling in der Nacht auf den 1. August 1992 aus einer Justizvollzugsanstalt in der Stadt Grafton. Laut der Anklage soll er dabei eine Bügelsäge und einen Bolzenschneider benutzt haben. Die Bemühungen, den Mann ausfindig zu machen, seien erfolglos geblieben. Nach Informationen der Zeitung „The Sydney Morning Herald“ habe er an den nördlichen Stränden von Sydney gelebt. Ursprünglich sei der Mann wegen des Anbaus einer verbotenen Pflanze in zwei Fällen verurteilt worden, schreibt die Zeitung unter Verweis auf die Polizei. Am Sonntag habe sich der heute 64-jährige Ausbrecher in einer Polizeistation eines Vororts von Sydney einem Ordnungshüter ergeben. Zu den Beweggründen gab es vorläufig keine Angaben. Inzwischen sei gegen ihn Anklage wegen Gefängnisausbruches erhoben worden. Am Dienstag habe ein Gericht dem Entflohenen eine Freilassung auf Kaution verweigert. Am 28. September soll er erneut vor Gericht erscheinen." Quelle: SNA News (Deutschland)