Oldenburg: Diebstahl Wallaby-Kangurus

Die Westersteder Polizei bearbeitet zur Zeit einen ungewöhnlichen Tierdiebstahl. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden in der Nacht 07./08.02.2018 drei ausgewachsene Wallaby Kängurus aus einem Tiergehege an der Neuenburger Straße in Westerstede-Linswege entwendet. Der Tatort befindet sich in der Nähe eines öffentlichen Parkstreifens.

Bei den Tieren handelt es sich um naturfarbene Rotnackenwallabys von ca. 70-80 cm Körpergröße und einem Körpergewicht von ca. 15 - 20 kg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben bzw. etwas zum Verbleib der Tiere mitteilen können, werden gebeten, sich unter 04488/8330 an die Polizei in Westerstede zu wenden. Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland (ots)

Anzeige