Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Hemmoor: Vollsperrung der Landesstraße 116 nach Verkehrsunfall

Hemmoor: Vollsperrung der Landesstraße 116 nach Verkehrsunfall

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 10:42 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am heutigen Samstag (16.08.2025), gegen 04:17 Uhr, kam es auf der Landesstraße 116 zwischen Lamstedt und Hechthausen zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW.

In der Folge musste die Landesstraße für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der LKW alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, fährt in den rechten Seitenraum und touchiert dort einen Baum. Anschließend lenkt der LKW-Fahrer wieder nach links, sodass er quer auf der Straße zum Stehen kommt. Aufgrund der Unfallschäden ist der LKW nicht mehr fahrbereit. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des LKW und die damit verbundene Vollsperrung der L116 dauern derzeit noch an.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

