Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes A65: Sattelschlepper umgekippt

Freigeschaltet am 12.08.2025 um 15:09 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein Sattelschlepper (ca. 40 Tonnen), die A65 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Beim Einfahren in den einspurigen Baustellenbereich, ca. 200m nach Rohrbach, verlor der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Beton-Baustellenbegrenzung.

Hierdurch schaukelte sich der mit leeren Glasflaschen beladene LKW immer mehr auf und kippte auf die linke Fahrzeugseite, wodurch dann beide Fahrspuren blockiert waren. Drei entgegenkommende PKW-Fahrer konnten noch nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und beschädigten sich hierbei ihre Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da auch Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen, wurde das angrenzende Erdreich ausgebaggert.

Der Verkehr in beiden Richtungen musste an den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim großräumig abgeleitet werden. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell (15.00 Uhr) immer noch an und werden noch bis mindestens 18.00 Uhr andauern.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

