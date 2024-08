Bochum: Kein Verständnis für sowas!

Wir als Polizei kennen viele Arten von Einsätzen. Von Diebstählen über Sachbeschädigungen bis hin zu schwereren Taten. Als "einfaches Hilfeersuchen am Hölterweg" kam am gestrigen 12. August, gegen 15 Uhr, ein Einsatz bei uns an.

Vor Ort fanden die Beamten einen mit Klebeband verschlossenen Karton. Dieser stand bei einer Außentemperatur vom mehr als 30 Grad in der prallen Sonne. Im Karton lagen drei verängstigte und offensichtlich dehydrierte junge Katzenbabys. Ertmal etwas Wasser und dann schnell aus der Sonne und in die Obhut des Tierschutzes. Jetzt könnten wir uns über das Wieso, Weshalb und Warum aufregen. Nein, für sowas können wir kein Verständnis aufbringen! Eine Anzeige ist geschrieben. Kennt jemand die etwa acht Wochen alten Katzen auf den Bildern oder kann Angaben zur Herkunft machen? Hinweise bitte an die zuständige Wache unter 0234 909-3321. Quelle: Polizei Bochum (ots)