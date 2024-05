Wilhelmshaven: Wer kennt das Diebesgut?

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Wilhelmshavener Innenstadt am 20.05.2024 wurden ein 27 cm großes Messingschild in Form einer Figur und ein Satz Messinguntersetzer sichergestellt.

Der Besitzer macht gegenüber der Polizei unglaubwürdige Angaben zur Herkunft der Gegenstände, sodass der Verdacht des Diebstahls besteht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.