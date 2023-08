"Diplomaten statt Waffen" – Dutzende demonstrieren am Hambacher Schloss gegen Waffenlieferungen

Dutzende Aktivisten haben am Sonntag in Neustadt an der Weinstraße für Freiheit, Demokratie und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstriert. Das Hambacher Schloss und das Hambacher Fest von 1832 gelten als Symbole der deutschen Demokratiebewegung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 27. Mai 1832 hatten sich hier bis zu 30.000 Menschen versammelt, um für ein geeintes Deutschland, politische Grundrechte und ein solidarisches Europa einzutreten." Quelle: RT DE