Vorwurf: Syrischer Arzt kassiert für Fake-Hausbesuche – 1,6 Mio. € Schaden

Vorwurf: Syrischer Arzt kassiert für Fake-Hausbesuche – 1,6 Mio. € Schaden

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 09:23 durch Sanjo Babić
Der Deutschland-Kurier berichtet über den Verdacht gegen einen syrischen Arzt, der Tausende Hausbesuche frei erfunden abgerechnet haben soll. Die Rede ist von einem möglichen Schaden in Millionenhöhe; die Angaben sind dem Bericht zufolge Gegenstand von Ermittlungen.

Nach Darstellung des Portals geht es um mutmaßlich manipulierte Abrechnungen im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen straf- und berufsrechtliche Konsequenzen – bis hin zu Rückforderungen und einem möglichen Berufsverbot.

Da es sich um ein laufendes oder geplantes Verfahren handelt, gilt die Unschuldsvermutung. Offizielle Bestätigungen durch Ermittlungsbehörden oder Gerichte lagen in dem Bericht nicht vor.

Quelle: ExtremNews

