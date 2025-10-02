Unbemannte Luftfahrt im Fokus – mehr Sichtungen, mehr Sperrungen

Laut dts melden Länderbehörden für 2025 einen kräftigen Anstieg illegaler Drohnenflüge. Betroffen sind vor allem Industrieanlagen, Flughäfen und kritische Infrastruktur – teils mit Ermittlungsverfahren.

Innenressorts sprechen von mehr Sichtungen, vermehrten Luftraumverletzungen und Fällen von Ausspähung. Ermittler prüfen Bezüge zu organisierter Kriminalität und ausländischen Akteuren; zugleich häufen sich Fahrlässigkeitsfälle von Hobby-Piloten. Gefordert werden flächige Sensorik, klare Eingriffsbefugnisse und schnellere Einsatzprozeduren.

Die DFS verweist auf U-Space-Zonen und digitale Freigaben; Länder erproben Jammer, Takeover-Tools und kinetische Mittel. Betreiber sensibler Areale sollen Meldewege schärfen – Ziel ist, Aufklärung zu vereiteln und Gefahren früh zu stoppen.

Quelle: ExtremNews



