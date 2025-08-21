Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Sicherheitsvorfall in niedersächsischem Bundeswehr-Munitionsdepot

Sicherheitsvorfall in niedersächsischem Bundeswehr-Munitionsdepot

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 13:23 durch Sanjo Babić
Handgranate (Symbolbild)
Handgranate (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In einem Bundeswehr-Munitionsdepot in der niedersächsischen Stadt Walsrode ist es offenbar zu einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall gekommen. Das berichtet der "Spiegel".

Am vergangenen Montagnachmittag soll demnach ein ziviler Mitarbeiter der Truppe eine Handgranate aus einem der Munitionslager entwendet und sie in einer nahe gelegenen Baracke gezündet haben. Womöglich, so jedenfalls die Vermutung der Feldjäger, wollte sich der Mann durch die Explosion selbst töten. Da es sich jedoch um eine von der Bundeswehr bereits ausgemusterte Handgranate handelte, soll der Sprengkörper nicht mit voller Wucht detoniert sein. Der Bundeswehrmitarbeiter wurde trotzdem schwer verletzt und musste für eine Notoperation ins Krankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover gebracht werden.

Die Bundeswehr bestätigte auf Anfrage des Magazins nur, dass es in Walsrode "zu einer Sprengstoffumsetzung gekommen" sei. Zu den Details und den Motiven des Mitarbeiters wollte sich das zuständige Operative Führungskommando der Bundeswehr aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte dicht in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige