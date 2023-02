Nordhausen: 2 Mädchen vermisst

Aus einem Kinderheim in Nordhausen, Am Hofberg, werden die 13- Jährige Katharina B. und die 14 Jährige Leonie C. vermisst. Beide Mädchen wurden zuletzt am Samstag, gegen 13:30 Uhr, gesehen. Seitdem ist nicht bekannt, wo sie sich aufhalten. Mögliche Anlaufpunkte wurden geprüft. Bislang konnten die Vermissten nicht ausfindig gemacht werden

Katharina ist ca. 165 cm groß, hat schulterlange rötlich-hellbraune Haare und ist bekleidet mit einer hellgrauen Jeans und einer grünen Jacke mit weißem Fell im Kapuzenbereich. Leonie ist ca, 165 cm groß, von zierlicher Gestalt, hat braune, schulterlange Haare, ist bekleidet mit einer dunklblauen jeans, einer schwarzen Bomberjacke und einer weißen Mützte.Zudem ist sie stark geschminkt Es ist nicht auszuschließen, dass Leonie eine schwarze lockige Perücke trägt. Wer hat die Vermissten seit dem Zeitpunkt des Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631-960 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)