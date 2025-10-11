Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Razzia! Edeka im Visier – Schwarzarbeit?

Razzia! Edeka im Visier – Schwarzarbeit?

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 07:54
Razzia (Symbolbild)
Razzia (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

BILD Bayern berichtet von Durchsuchungen in Edeka-Betrieben in Südbayern wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Steuervergehen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe Personalunterlagen und IT gesichert. Das Unternehmen kooperiere mit den Behörden, heißt es im Bericht.

Im Fokus stehen Anmeldungen, Arbeitszeiten und Lohnabrechnungen in einzelnen Märkten. Ermittler prüfen außerdem Subunternehmerketten und Leiharbeitsverhältnisse. Bis zum Abschluss der Auswertung gilt die Unschuldsvermutung.

Für Beschäftigte und Kunden soll der Betrieb weiterlaufen; Störungen werden lokal abgefangen. Verbände fordern gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Händler. Mit Ergebnissen ist erfahrungsgemäß erst nach Wochen zu rechnen.

Quelle: ExtremNews


