Verkehrsunfall-Opferhilfe fordert Begleitetes Fahren ab 16

Verkehrsunfall-Opferhilfe fordert Begleitetes Fahren ab 16

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 06:58 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD) drängt auf eine Absenkung des Mindestalters für begleitetes Fahren. "Wir fordern, das begleitete Fahren bereits ab 16 Jahren zu ermöglichen", sagte der geschäftsführende Vorstand Peter Schlanstein der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Junge Menschen bräuchten mehr Zeit, um Fahrpraxis unter sicheren Bedingungen zu sammeln - besonders mit Blick auf die hohe Zahl schwerer Unfälle auf Landstraßen.

Als positives Beispiel nennt Schlanstein Schweden: Dort sei die Zahl der Unfälle junger Menschen nach Einführung des früheren begleiteten Fahrens um rund 40 Prozent gesunken. "Die vollwertige Fahrerlaubnis und den Führerschein erhalten sie dort trotzdem erst mit 18 - so wie es das EU-Recht vorschreibt", sagte Schlanstein. Ein solches Modell sei auch in Deutschland denkbar - "vorausgesetzt, die Politik schafft die nötigen rechtlichen Grundlagen".

Tatsächlich gelten junge Fahrer als Hochrisikogruppe im Straßenverkehr: In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen ist das Unfallrisiko rund doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

