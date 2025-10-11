Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Libyer im Fokus – Ermittlungen laufen

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 15:59 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /SB

Die Tagesschau berichtet über Ermittlungen gegen einen libyschen Staatsangehörigen in Deutschland. Laut Beitrag prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft mögliche Tatkontakte und Hintergründe. Die Unschuldsvermutung gilt bis zum Abschluss der Ermittlungen.

Im Vordergrund stehen digitale Auswertungen, Reisebewegungen und mögliche Unterstützerkreise. Ermittler sichern Datenträger, befragen Zeugen und gleichen Erkenntnisse mit internationalen Partnern ab. Ergebnisse werden erst nach forensischer Prüfung erwartet.

Sicherheitskreise mahnen, Verdachtsfälle nicht politisch zu instrumentalisieren. Rechtsbeistände erinnern an faire Verfahren und anwaltliche Rechte. Ob es zu einer Anklage kommt, hängt von der Beweislast ab.

Quelle: ExtremNews


