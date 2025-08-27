Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Stockach-Hoppetenzell: Kleineinsatz ohne Eile

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild:Feuerwehr Stockach
Bild:Feuerwehr Stockach

Der Abteilungskommandant der Abteilung Hoppetenzell wurde am 23.08.2025 um 18:12 Uhr durch einen Angehörigen der Feuerwehr alarmiert. Im Kreuzungsbereich dreier Straßen hatte sich die Fahrbahn deutlich abgesenkt.

Bild:Feuerwehr Stockach
Bild:Feuerwehr Stockach
Bild:Feuerwehr Stockach
Bild:Feuerwehr Stockach

Vor Ort wurde die Einsatzstelle zunächst provisorisch abgesichert. Bei der weiteren Erkundung konnte festgestellt werden, dass sich unterhalb des Fahrbahnbelags bereits ein Hohlraum von ca. 1 m³ gebildet hatte. 

Eine defekte Rohrleitung konnte als vermutlicher Grund festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurden die Technischen Dienste der Stadt Stockach verständigt, damit die Einsatzstelle entsprechend abgesichert werden konnte. Bei den weiteren Absicherungsmaßnahmen sowie bei der Verladung des Absperrmaterials konnte die Feuerwehr weiter unterstützen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Technischen Dienste der Stadt Stockach übergeben.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Stockach (ots)

