Vor dem Auswärtigen Amt in Berlin kam es am Nachmittag zu einer propalästinensischen Kundgebung; ähnliche Versammlungen wurden zuletzt teils wegen Verstößen gegen Auflagen gestoppt. Laut lokalen Berichten und Einsatzübersichten rechnet die Polizei bei derartigen Lagen mit dynamischen Verläufen und sichert neuralgische Punkte eng ab.

Der Schwerpunkt der Kundgebung lag auf Forderungen nach mehr Hilfslieferungen und einem Ende militärischer Gewalt. Die Polizei kontrollierte Transparente, Sprechchöre und Auflagen, um strafbare Inhalte zu unterbinden und Gegendemonstrationen räumlich zu trennen. Zwischenfälle blieben zunächst vereinzelt; die Lage wurde fortlaufend bewertet.

In den vergangenen Monaten hatten Behörden mehrfach Demonstrationszüge beendet, wenn es zu Angriffen, Volksverhetzung oder Verstößen gegen Versammlungsauflagen kam. Präventiv setzt die Polizei auf starke Präsenz und lageabhängige Kommunikationskonzepte. Angesichts wiederkehrender Protesttage bleibt das Spannungsfeld zwischen Versammlungsfreiheit und Gefahrenabwehr bestehen.

Quelle: ExtremNews



