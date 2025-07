Soziallotterie Traumhausverlosung: Zu groß fürs Campen im VW California: Meike und Maik entscheiden sich für 75.000 Euro

Meike und Maik aus dem Münsterland haben bei der Traumhausverlosung den begehrten Zwischengewinn im Wert von 75.000 Euro gezogen: einen nagelneuen VW California. Obwohl der kultige Campervan europaweit als Inbegriff der Reisefreiheit gilt, war für das rund 1,90-Meter-große Paar schnell klar: Für lange Nächte im Van, gemeinsam mit zwei großen Hunden, wird der Platz wohl doch etwas knapp.

Stattdessen entschieden sich Meike und Maik pragmatisch für die Barauszahlung des Gewinns.

Nicht nur die Freude ist riesig

"Ich konnte es kaum fassen - ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gewonnen, und dann gleich so etwas Großes!", freut sich Meike. "Wir haben uns riesig gefreut, der VW California ist ein echter Traum. Aber ganz ehrlich: Wir sind beide knapp 1,90 Meter groß und besitzen zwei riesige Hunde - das wäre im Camper eher ein Kuschelchaos als ein Urlaub gewesen. Da war klar: So schön der Bus auch ist, für uns passt die Barauszahlung einfach besser. Und wir freuen uns tierisch!"

Die Traumhausverlosung verfolgt Meike bereits seit dem zweiten Haus. "Als ich gesehen habe, dass 20 Prozent der Erlöse an soziale Projekte gehen, war für mich klar: Das ist eine richtig gute Sache."

Noch zu gewinnen - das exklusive Nordsee-Haus im Wert von 1,7 Millionen Euro!

Meike und Maik bleiben der Traumhausverlosung treu, denn das große Highlight steht noch aus: Das aktuelle Traumhaus an der Nordsee wird noch verlost. Die luxuriöse Reetdach-Villa in St. Peter-Ording liegt auf einem 713 m² großen Grundstück und bietet 167 m² Wohnfläche mit drei Schlafzimmern, einem lichtdurchfluteten Wohnbereich mit Kamin, einer großzügigen Holzterrasse, einem separaten Gartenatelier und einer privaten Düne. Für Meike und Maik hat St. Peter-Ording eine besondere Bedeutung, denn sie haben dort ihre Hochzeitsreise verbracht. Maik bringt es auf den Punkt: "Das Haus ist eine glatte Eins." Ob sie das Nordsee-Haus dazu gewinnen, entscheidet sich am 15. September 2025.

Quelle: Traumhausverlosung (ots)