Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Paderborn: Verkehrsunfall auf der B64 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Paderborn: Verkehrsunfall auf der B64 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Gegen 16:59 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 alarmiert. Ein Kleintransporter war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW gegen die Fahrbahnbegrenzungen geschleudert.

Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Insgesamt waren drei Personen an dem Unfall beteiligt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst und die Notärztin medizinisch untersucht. Die zwei etwa 60-jährigen Insassen des PKW mussten zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Paderborn war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Süd sowie dem B-Dienst im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle, das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe sowie die Unterstützung des Rettungsdienstes.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B64 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Paderborn (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nerz in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige