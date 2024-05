Ulm: Gewässer verunreinigt

Am Dienstag gegen 7 Uhr stellte ein Zeuge den Kanister an der Kleinen Blau bei der Straße Beim B'scheid fest. Ein Unbekannter hatte beim Wehr vor dem Jugendhaus Insel den Kanister vorsätzlich in die Kleine Blau geleert. Den Deckel fanden die Ermittler unmittelbar daneben.

Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Bei dem Kanister, der mutmaßlich mit Diesel befüllt war, handelt es sich um einen schwarzen 5 Liter Kanister mit gelbem Deckel. Die Feuerwehr Ulm war im Einsatz und errichtete eine Ölsperre. Die Polizei Ulm bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3812. Quelle: Polizeipräsidium Ulm (ots)