Maulbronn: Wohnwagen gerät in Lagerhalle in Brand

Ein Zeuge wurde am Freitagnachmittag um 14:46 Uhr auf schwarze Rauchschwaden aufmerksam, die aus einer Lagerhalle in der August-Kienzle-Straße in Maulbronn drangen.

In der Halle war ein Wohnwagen in Brand geraten, der von den Feuerwehrkräften zügig abgelöscht werden konnte. Trotzdem hatten Flammen und Rauch bereits weitere in der Halle abgestellte Wohnwagen und Wohnmobile sowie die Halle selbst in Mitleidenschaft gezogen.Verletzt wurde niemand.Der entstandene Gesamtschaden dürfte die Summe von 100.000 Euro nach momentaner Schätzung übersteigen.Die Brandursache ist noch unklar.Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen wurden drei jüngere Männer, die sich zum relevanten Zeitpunkt in der Nähe des Brandortes aufgehalten hatten, von den eintreffenden Polizeikräften kontrolliert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter (07231) 1864444 zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots)