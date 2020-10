Laut EU-Parlament ältere Motorräder können noch verkauft werden

Bereits hergestellte Motorräder, die nicht der neuen Euro-5-Abgasnorm entsprechen, dürfen in Europa ein weiteres Jahr zum Verkauf angeboten werden. Dies schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf deren deutschen Webseite: "Einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission nahm das Europaparlament am Montagabend mit großer Mehrheit an, bestätigte ein Sprecher des Parlaments. Ursprünglich wäre vom 1. Januar 2021 an die Euro-5-Norm verbindlich gewesen.

Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab begrüßte den Beschluss.

„Wir müssen angesichts der Covid-19-Krise flexibel sein. Motorräder direkt aus der Fabrikhalle auf die Mülldeponie zu bringen, weil sie nicht mit den ab 2021 geltenden Schadstoffemissionswerten übereinstimmen, schadet nicht nur den Unternehmen, sondern letztlich auch der Umwelt“, sagte der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion am Dienstag.

Denn wegen der Corona-Pandemie sei der Markt für Motorräder dieses Jahr eingebrochen. Viele der unverkauften Motorräder entsprächen noch der Euro-4-Norm."

Quelle: Sputnik (Deutschland)