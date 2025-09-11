Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer Wer erkennt seine Gartengeräte?

Freigeschaltet am 11.09.2025 um 09:50 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bereits am 31.7.2025 wurde ein Auto in Darmstadt entwendet, welches aber am 3.8. von der Polizei sichergestellt werden konnte. Im Fahrzeug befanden sich diverse Elektroartikel, welche aus einem Diebstahl aus einer Gartenhütte in Seeheim-Jugenheim stammten.

Weitere Gegenstände, insbesondere Gartenutensilien wie Gartenscheren, Astscheren oder Gartenschuhe konnten bisher noch keiner Tat zugeordnet werden. Diese stammen jedoch mutmaßlich auch aus einer Gartenhütte oder ähnlichem. Zudem konnte ein Apple iPad mit einer Schutzhülle "Karlsruhe" sowie eine Akku-Bohrmaschine der Firma BOSCH bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Daher sucht die Kriminalpolizei nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der Gegenstände oder Zeugen, die Hinweise auf diese geben können. Besagte Personen können sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

