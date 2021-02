Rheine: Gestohlenes Federvieh in Gartenparzelle aufgefunden

Die Polizei in Rheine hat am Mittwochnachmittag (03.02.21) gegen 17.00 Uhr in einer Gartenparzelle in der Nähe von Bentlage ein Huhn sowie einen Hahn eingefangen, die vor rund einer Woche als gestohlen gemeldet worden waren. Eine Zeugin hatte den Hinweis gegeben, dass sich die Tiere in der Parzelle befinden.

Das Federvieh der Rasse Vorwerk war zwischen Montag (25.01.21) und Dienstag (26.01.21) aus einem Gehege in Rodde an der Straße Im Coelln gestohlen worden. Das Huhn sowie der Hahn trugen als Erkennungszeichen einen grünen Ring. So konnten die Tiere in der Gartenparzelle als die gestohlenen identifiziert werden. Die Einfangaktion am Mittwoch gestaltete sich nicht ganz einfach, da es in Strömen regnete. Am Ende hatten die Beamten jedoch Erfolg und konnten die Tiere ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben und den mutmaßlichen Täter ermitteln.

Quelle: Polizei Steinfurt (ots)